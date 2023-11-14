Yaramazlara biraz batar!

New York valiliği yalnızlıkla mücadele için seks terapisti görevlendirdi

New York valiliği şehirdeki ‘yalnızlık salgını’yla mücadele için seks terapisti Ruth Westheimer’ı görevlendirdi.

Fotoğraf: NY Post

CBSNews‘da yer alan habere göre vali Kathy Hochul, seks terapisti Dr. Ruth Westheimer’ı şehrin fahri yalnızlık elçisi olarak seçtiğini duyurdu. Westheimer görevi gönüllü olarak yapacak.


Westheimer, 80’li ve 90’lı yıllarda seks terapisti ve talk show sunucusu olarak ün kazandı.

Westheimer, her New Yorklunun giderek büyüyen ‘sosyal izolasyon’ sorununa karşı elinden geleni yapma sözü verdi: “Şükürler olsun! Dün öğleden sonra vali Hochul ile telefonda görüştüm. Beni arayarak ülkedeki ilk yalnızlık elçisi olarak görev yapmamı istedi. Büyük onur duydum ve valiye New Yorkluların kendilerini daha az yalnız hissetmesine yardım etmek için gece gündüz çalışacağıma söz verdim.”

SON HABERLER

İsrail, Lula’yı ‘istenmeyen kişi’ ilan etti

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın İsrail’in Gazze’deki işgalini Adolf Hitler’in yaptıklarına benzetmesine tepki olarak ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini belirtti.