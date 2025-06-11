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Yaramazlara biraz batar!

Sekiz il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sekiz ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.

Fotoğraf: Canva

Sağanak beklenen iller:

  • Adana
  • Bolu
  • Karabük
  • Kastamonu
  • Erzurum
  • Kars
  • Malatya
  • Van

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