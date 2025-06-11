Sekiz il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sekiz ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
Sağanak beklenen iller:
- Adana
- Bolu
- Karabük
- Kastamonu
- Erzurum
- Kars
- Malatya
- Van
Yaramazlara biraz batar!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sekiz ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
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