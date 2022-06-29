Sekiz gündür kayıp çocuk kanalizasyonda bulundu

Almanya’da kaybolan sekiz yaşında çocuk bir haftayı aşkın süre kanalizasyonda hayatta kalmayı başardı.

Fotoğraf: Oldenburg polisi

BBC’nin aktardığına göre ismi Joe olarak açıklanan çocuk 17 Haziran’da Oldenburg kentindeki evlerinin bahçesindeyken kayboldu.

Polisin bir haftadır süren arama çalışmaları sonuç vermezken bir vatandaşın rögar kapağından gelen sesi duyması üzerine çocuğun kanalizasyonda olduğu anlaşıldı.

Evinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki kanalizasyondan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun hipotermi yaşadığı bunun dışında sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis herhangi bir suç ihtimalini üzerinde durmazken, çocuğun kaybolduğu gün kanalizasyona girdiği ve yolunu kaybettiği belirtildi.