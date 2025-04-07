Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinin Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP’den istifa etti.
ANKA‘nın haberine göre Yılmaz, konuya ilişkin yarın basın açıklaması yapacağını söyledi.
Parti kaynaklarıysa Yılmaz’ın genel merkez yönetimiyle bazı anlaşmazlıklar yaşadığını belirtti.
Öte yandan bugünkü Şehitkamil Belediye Meclis toplantısı’na CHP’li üyeler katılmama kararı almıştı.
Yılmaz’ın babası Ahmet Yılmaz da Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den (SHP) 27 Mart 1989’da Şehitkamil belediye başkanı seçilmiş, bir dönem görev yapmıştı.