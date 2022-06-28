Şehirde vahşi yaşam fotoğraf ödülleri: ‘İki çakalın gece randevusu’ birinci oldu

Picfair Şehir Vahşi Yaşamı Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu.

Fotoğraf: Andrew Interisano/Picfair

6 bin üzerinde fotoğrafın başvurduğu yarışmanın birincisi amatör fotoğrafçı Andrew Interisano oldu. Interisano’nun, Kanada’nın Ontario eyaletinde çektiği ‘Date Night’ (Randevu Gecesi) adlı fotoğrafta şehirde iki çakal görünüyor.

Farklı kategorilerde ödüller verilen fotoğrafların baskıları internet sitesinden satın alınabiliyor. Fotoğrafların satışından elde edilen gelir kar amacı gütmeyen koruma vakfı ‘Re: Wild‘a bağışlanacak.

Diğer kazanan fotoğraflar ve kısa listeye kalanlar şöyle:

Gece hayatı kategorisi: Kanalizasyonun ötesinde yaşam

Fotoğraf: Austin Montero/Picfair

Gündüz kategorisi: Pencereden tuz tavası

Fotoğraf: Mano Aliczki/Picfair

Seni burada görmek güzel kategorisi: ‘Çöp pandası’

Fotoğraf: Jill Finney/Picfair