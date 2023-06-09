Şef Somer Sivrioğlu hakkında 22,5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde devraldığı restoranın istinat duvarı çökmesi sonucu bir kişinin öldüğü olaya ilişkin şef Somer Sivrioğlu ve altı kişi hakkında ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sivrioğlu’nun, 20 Mayıs 2022’de Beşiktaş’ta üç ay önce devraldığı restoranın istinat duvarı çökmüştü. O sırada yoldan geçen Ürdün’lü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh duvarın altında kalmıştı. Ağır yaralanan eski diplomat hayatını kaybetmişti.

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheliler Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal’in bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan kullanmaya ve kullandırmaya devam ettikleri kaydedildi.

‘Onarılsaydı çökmezdi’

Şüphelilerin yasal mevzuata, bilime ve fenne uygun şekilde duvarın tadilini ve onarımını yaptırmaları durumunda duvarın çökmeyeceğinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu bir kişinin yaralanmasına, bir kişininse ölümüne neden oldukları belirtildi.

Sivrioğlu’yla altı şüphelinin ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan iki yıl sekizer aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İlk duruşma

Bugün görülen ilk duruşmaya Sivrioğlu katılmazken, şikayetçi avukatı kusurlarının yüksek olduğunu belirterek Sivrioğlu ve diğer kiracı sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mahkemeye gelmesi için süre verilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.