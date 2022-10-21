Şef Jamie Oliver ve Spice Girls şarkıcısı Geri Halliwell’ın çocuk kitapları çıkıyor

Ünlü şef Jamie Oliver ve eski Spice Girls üyesi pop şarkıcı Geri Halliwell-Horner, yeni çıkacak çocuk kitaplarını duyurdu.

Fotoğraflar: Jamie Oliver / Max Village

Britanyalı ünlü şef Jamie Oliver’ın çocuklar için okullarda ücretsiz yemek verilmesi gerektiği açıklaması geçtiğimiz hafta gündem olmuş ve birçok eğitim derneği de Oliver’a destek vermişti. Daha sonra, eğitim kurumları ve öğretmenler eski başbakan Liz Truss’a mektup yazarak evrensel bir krediyle hanelerdeki tüm çocuklara ücretsiz okul yemeği verilmesini istedi.

Dün Britanya başbakanı istifa ettiği için eğitimcilerin yeniden bir mektup yazması gerekir mi bilinmez fakat bugün Jamie Oliver yeni çocuk kitabı yazdığını duyurdu.

The Guardian’ın haberine göre, beş çocuk babası Oliver’ın çocuklarına anlattığı bir hikayeye dayanan kitap, Billy ve Dev Macera adıyla yayımlanacak. Hikaye, Waterfall ormanını keşfetmeye karar veren baş karakteri ve arkadaşlarını anlatıyor. Billy ve Dev Macera, Oliver’ın yemek kitaplarını da yayımlayan Penguin Random House UK’den Nisan ayında çıkacak ve devam kitabı da 2024 baharı için planlanmış durumda.

Oliver, ‘disleksi ile büyümenin okuma ve yazma açısından hiç kolay olmadığını’ söylüyor, ancak böylelikle “Her şeye farklı bakabiliyorsunuz, bu da aşırı aktif bir hayal gücü anlamına geliyor, yaratıcı olmaya ve çocuklar için harika hikayeler yaratmaya yarıyor” diyor.

Spice Girls’ün Ginger Spice’ı da iki gizemli çocuk kitabı çıkartıyor

Öte yandan, 1996 yılında Ginger Spice olarak Spice Girls üyeleriyle birlikte ün kazanan Halliwell-Horner, yayınevi Scholastic UK ile iki kitaplık bir anlaşma imzaladı. 2023 sonbaharında çıkacak, ‘Rosie Frost’ ve ‘Falcon Queen‘, gizemli Bloodstone Adası’na gönderilen yetim bir kızın macerasını anlatıyor. Bloodstone Adası, yalnızca olağanüstü gençler için bir okula ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda nesli tükenmekte olan türler için de bir sığınak. Kitap, eski pop yıldızının dokuz yaşındaki Ugenia Lavender’ın maceralarını konu alan önceki çocuk kitabı serisini takip ediyor.

Britanya’da çocuk kitapları yazan ünlülerin sayısı gittikçe artıyor. Artık Oliver ve Halliwell-Horner da, David Walliams, Alesha Dixon, Lenny Henry, Tom Fletcher, Madonna, Marcus Rashford ve Sussex Düşesi Meghan gibi çocuk kitapları yazan tanınmış isimlerin arasında.

Bookseller’ın çizelgesine göre, David Walliams ve Adam Stower’ın kitabı Spaceboy, bu hafta Britanya’da en çok satan kitap oldu.