‘Sedat Peker davası’nda iki tahliye

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in örgütüne açılan davada, iki sanık tahliye edildi.

Görsel: Youtube

Anadolu 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin, sanık sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda görmeye devam ettiği duruşmaya, bir kısım tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada, müşteki ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada, tutuksuz sanıkların ifadesi alındıktan sonra davanın mağdurlarından Emrah Sarıtaş dinlendi.

Sarıtaş, şöyle dedi: “Sanıklar Hafize Et’in benim olduğunu iddia ediyorlar. Bütün sanıkların eylem birliği içinde olduğu firma bu. ‘Hafize Et Emrah’ın’ diyorlar. Düpedüz yalan.”

Duruşmada, bir kısım müştekilerin ifadesi alındıktan sonra tutuklu sanıklara söz verildi.

Tahliyelerini isteyen tutuklu sanıklar, aksi bir durum söz konusu olursa tüm adli kontrol şartlarını kabul edeceklerini beyan etti.

Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın ise müvekkili adına savunma yapabilmek için heyetten bir dahaki duruşmada ilk sözün kendisine verilmesini ve iki ila üç saat zaman tanınmasını istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında Sedat Peker’in de yer aldığı firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Onur Özen ve Dursun Bayhan’ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı erteledi.