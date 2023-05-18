Seçimleri ‘küsuratına kadar bilen’ Soylu, Bekir Ağırdır’ı hedef aldı

Seçimleri küsuratına kadar bildiği ileri sürülen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KONDA yöneticisi Bekir Ağırdır’ı ‘etki ajanı olmak’la suçladı.

​​​​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. (AA)

KONDA, seçimlere üç gün kala paylaştığı son anketinde millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyunu yüzde 49,3, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ınkini ise yüzde 43,7 olarak duyurmuştu.

Soylu, şirketin genel müdürünü hedef aldı.

Ağırdır’ı ‘etki ajanı’ olmakla suçlayan Soylu, katıldığı TV100 yayınında şu sözleri sarf etti: “Bir anket mafyası var ve o adam bir mafya. Bekir Ağırdır… Bu adam, Türkiye’ye operasyon çekiyor. Her seçimde operasyon çekiyor. Bir etkisi var mı? Hiçbir etkisi yok. Etkisi olsaydı çıkardı ortaya. Bu adam, uluslararası sistemin Türkiye’deki etki ajanıdır. Bu kadar açık ve net. Bu adamlardan Türkiye yakasını kurtarmalıdır. Eğer deneyinizi, örneğinizi iyi şekilde bulduğunuz andan itibaren bir araştırmanın yanılması, +1, -1’dir. Bunun diğeri, tamamen spekülasyon içeren toplumu kandırmaya ve yanıltmaya yönelik bir anlayışın kendisidir.”

Soylu küsüratına kadar bilmiş

İktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun seçimleri küsuratına kadar bildiğini öne sürerek şunları yazmıştı:

“İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun siyasi araştırma ve analiz konusunda iddialı olduğunu yakın geçmişten biliyorum. Bugün değil 2 binli yılların başından beri her seçim öncesi konuştuğumda aşağı yukarı gidişata ilişkin söyledikleri büyük oranda tutardı. Ama bu seçim öncesi söylediklerine gerçekten şaşırdım. Seçim günü bile aynen şöyle diyordu ‘Seçim yüzde 49.50 gibi biter. Çok uğraştık ama yarım puan ileri götüremedik. Sahada biraz farklı görünse de sonuç böyle olacak gibi. Mecliste’yse rahatız. Cumhur ittifakı 320-325 arası milletvekili çıkartır.’”