Seçim gecesi Ekşi Sözlük’e sansür

Erişime engellenmesinin ardından yeni aldığı alan adı dün erişime engellenen Ekşi Sözlük’ün bir sonraki alan adı da erişime engellendi.

Fotoğraf: Foursquare

Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ de 25 Şubat’ta da kapatılmıştı.

Ekşi Sözlük itiraz etmiş, erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat ‘itiraz’ sonrası açılamadan kapanmıştı. Bilişim hukuku uzmanı ve siber haklar aktivisti Prof. Dr. Yaman Akdeniz yasağın iki-üç sene sürebileceğini söylemişti.

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi ‘eksisozluk2023.com’ olarak yeni bir alan adına taşımıştı.

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Dün bu alan adı ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişime engellenmişti.

Bunun üzerine sözlük ‘eksisozluk42.com’ alan adını kullanmaya başlamıştı.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin projesi EngelliWeb’in aktardığına göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bu alan adını da seçim gecesi erişime engelledi.