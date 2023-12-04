Türk Tabipleri Birliğinin toplumda ciddi bir karşılığı var, 70 yıllık tarihi boyunca incelikle dokuduğu ilişkiler toplamında, mücadele geleneğinde ve sağlığın toplumsallaştırılması çabalarında. İnsan hakları mücadelesinin temas ettiklerinin ötesine geçen, tahrip etmekten zerre kaçınmadıkları değerlerin korunması, hekimlerin çalışma koşullarını iyileştirmeyle sınırlı olmayan, sağlık hakkının, sağlıklı yaşam hakkının memleket sathına yaydığı bir temas bu. Türlü dalaverelerle düşmanlaştırıp bir kenara itemedikleri, toplumla aramıza giremedikleri aşikarken öfkelerine yenilmiş olmalarına şaşırdım. Görevden aldıkları konsey üyeleri yerine seçilecek meslektaşlarımın farklı davranmayacağı, hekimlerin değersizleştirilmesine karşı durmak için, sağlığı piyasaya teslim etmemek için, Akbelen’den İkizdere’ye, Akkuyu’dan Sinop’a, tüm canlıların yaşam hakkı için, özgürlük, adalet, barış ve demokrasi için mücadele etmekten vazgeçmeyeceği çok açık oysaki!

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı