Şebnem Korur Fincancı: Sağlıkta şiddet

Evrensel’de 16 Aralık günü bir haber çıkmıştı, hatırlayacaksınız. Osmaniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, cumhuriyet savcısının kendisini muayene edemeyeceğini belirten hekimi tehdit ettiği iddiaları haberi üzerine, savcının açtığı davada gazetemize 20 bin TL para cezası vermiş. Tam da Türk Tabipleri Birliğinin Sağlıkta Şiddet Çalıştayı yaptığı gün hekime yönelik şiddeti haberleştiren Evrensel’e de bu şiddet yansımış, haberden memnun olmayan şiddet uygulayıcısı kamu görevini kötüye kullandığı gibi, meslektaşları da bu kötüye kullanımı devam ettirmiş. Çalıştay tüm hafta sonu boyunca sürdüğü için bu haftaki köşemi yazamamıştım ama bu olay üzerine yazmamak olmayacaktı. Gazetem sağ olsun, bana başka bir gün yer açtı. Hem bu olayı hatırlamak hem de sağlıkta şiddetin soruşturma ve kovuşturmasını yürütecek olanların nasıl tarafsızlığını yitirdiğini ve yargıyı şiddet aracı olarak kullanabildiklerini paylaşma olanağı buldum böylece.

Şebnem korur Fincancı’nın yazısı