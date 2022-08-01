Şebnem Korur Fincancı: Hekimleri güvencesizliğe razı ediyorlar

Yeni bir hamle ile güvencesiz çalışmanın tedavi edici sağlık hizmetleri alanında da yerleştirilebilmesine rıza üretimini hızlandırdıklarına tanıklık ediyoruz. Kamu hastanelerinde yeni sözleşme kadroları ile daha fazla hekimle hastalara randevu alamama sorununu bitirecekleri algısını yerleştirip, sözleşmeli kadro ücretlerini yüksek tutarak bir zamanlar aile hekimlerini razı ettikleri gibi hekimleri de güvencesizliğe razı etmeyi başaracaklar. Eşitsizliği dayatan düzenleme dayanışmadan geriye kalan kırıntıları da silip süpürürken kışkırtılmış sağlık talebi ile bir yılda nüfusundan fazla acil başvurusu olan bir sağlık sisteminde şiddeti önleyebilecek bir güven ilişkisinin kurulmasını olanaksız kılanlarca hep daha hızlı çalışmaya zorlananlar güvenlikçi anlayışla korunabileceğine inanmaya devam edecek.

Şebnem Korur Fincancı’nın yazısı