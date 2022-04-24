Sean Penn ve Leila George ‘resmen’ boşandı

ABD’li oyuncu Sean Penn (61) ve oyuncu eşi Leila George’un (30) boşanma davası sonuçlandı.

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30 Haziran 2020’de evlenen çift, geçen yıl ekim ayında boşanma davası açmıştı. Leila George’la üçüncü evliliğini yapan Penn, bir ay sonra katıldığı bir TV programında pandemi nedeniyle Zoom aracılığıyla evlendiklerini açıklamıştı.

‘Şiddetli geçimsizlik’ nedeniyle boşanmak istediklerini beyan eden çiftin evliliği bir yıl dört ay sürdü.

Cuma günü sonuçlanan davayla ilgili iki taraftan veya avukatlarından bir açıklama gelmedi. USA Today’in de aralarında olduğu medya kuruluşları ayrı yaşayan çiftin ‘resmen’ boşandıklarına dair mahkeme belgelerini gördüklerini duyurdu.