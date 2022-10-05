Scooby-Doo’nun Velma karakteri yeni filmde ‘dolaptan çıkıyor’

Dört arkadaş ve bir köpeğin maceralarını anlatan, çizgi film tarihi 1969’a kadar giden Scooby-Doo’nun yeni animasyon filminde, Velma Dace Dinkley karakterinin cinsel yönelimi açıkça ifade ediliyor.

Velma’nın (solda) kostüm tasarımcısı Coco Diablo’yla karşılaştığı sahnede verdiği tepkiler kadınlardan hoşlandığını açıkça belli ediyor

Yeni gösterime giren Cadılar Bayramı temalı ‘Trick or Treat Scooby-Doo!’ filminden bir sürpriz çıktı: Hayranları ve yapımcıları bilse de hikayedeki Vilma karakterinin kadınlardan hoşlandığı açıkça gösterildi.

Animasyon filmin bir sahnesinde, Vilma karakter kostüm tasarımcısı Coco Diablo karşılaşıyor. Sahne yavaşlıyor ve Vilma Coco’yla ilgili detayları fark ediyor: Geniş alnından ‘zeki olduğu’, yanındaki köpekten ‘hayvan sevdiği’ çıkarımını yapıyor, balıkçı yaka kazağı ve büyük gözlüklerini çok beğeniyor.

Bu sahne twitter’de kısa sürede 5 milyona yakın izlendi.

Velma’nın eşcinsel olduğu, hayranlar ve Scooby-Doo’nun yaratıcıları arasında uzun zamandır açık bir sırdı. İlk canlı aksiyon filmlerini yazan James Gunn ve yine çizgi filmle bağlantılı ‘Mystery Incorporated’ dizisinde süpervizör yapımcı olarak görev yapan Tony Cervone karakterin cinsel yönelimini doğrulamıştı ancak bu durum ilk kez resmileşti.