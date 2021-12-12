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Yaramazlara biraz batar!

Scarlett Johansson dört aylık oğlunu anlattı: Ayaklarını keşfediyor

İki çocuk annesi ABD’li oyuncu Scarlett Johansson (37), dört aylık oğlu Cosmo’nun ‘ayaklarını keşfetmeye başladığını’ açıkladı.

Geçen yıl evlendiği ABD’li oyuncu ve yazar Colin Jost’la ağustos ayında oğlunu kucağına alan oyuncu People dergisine röportaj verdi. Cosmo’nun son günlerde ‘hayatının değiştiğini’, ayaklarının farkına vardığını anlatan Johansson, “Dikkatli bir şekilde ayak parmaklarına bakıyor, inceliyor. Onları çekiştirmeye çalışıyor ve ağzına götürüp emiyor. Düşünsenize miniciksiniz, bir anda aşağı doğru bakıyorsunuz ve ayaklarınız olduğunu fark ediyorsunuz” dedi.


Ünlü oyuncu sekiz ay süreyle hamileliğini gizli tutmayı başarmış, temmuz ayında haber olmuş ve sonrasında eşi, Instagram hesabından bebek beklediklerini doğrulamıştı.

Fransız Romain Dauriac’la evliliğinden ‘Rose’ adında yedi yaşında bir kızı olan Johansson, katıldığı bir TV programında onun erkek kardeşinin çok tatlı ve yakışıklı olduğunu düşündüğünü söylemişti.

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