Diken

Yaramazlara biraz batar!

Scarlett Johansson, Disney’e dava açtı

ABD’li oyuncu Scarlett Johansson, Disney’e, başrolünde oynadığı ‘Black Widow’ filmini sinemalarda ve internetten yayın yapan Disney+ platformunda aynı anda vizyona girmesi nedeniyle dava açtı. ABD’nin Los Angeles kentindeki mahkemeye dava dilekçesini sunan Johansson, sözleşmesinin ihlal edildiğini vurguladı.

Fotoğraf: Marvel Studios

9 Temmuz’da vizyona giren film, ilk hafta sonunda 218 milyon dolarlık gişe yaptı. Johansson, gişe gelirinin daha sonra ciddi şekilde düştüğünü bu nedenle kendisinin de maddi kayıp yaşadığını ifade ederek bunun filmin internette de yayınlanmasından kaynaklandığını savundu.


Johansson, Disney’in çatısı altındaki filmin yapımcısı Marvel Studios’la, filmin sinemelarda gösterildikten sonra internette yayınlanacağına dair taahhüt diye algıladığı bir sözleşme yaptığını ancak buna uyulmadığını ifade etti. Oyuncuya yakın kaynaklar, 50 milyon dolarlık kayıp yaşadığını söyledi.

Salgın öncesinde Hollywood filmleri sinemalarda yayınlandıktan üç ay sonra internette yayınlanıyordu. Ancak salgındaki kısıtlamalar nedeniyle çoğu yapımcı bu kurallarda değişikliğe gitti. Warner Bros.’un önümüzdeki ay vizyona girecek ‘The Suicide Squad’ sinemalarda ve HBO Max’te aynı aynda gösterilecek.

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