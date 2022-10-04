Saymaz’a konuşan HDP’li yönetici: Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir

Gazeteci İsmail Saymaz, görüştüğü HDP’li yöneticinin PKK’ya karşı açık tavır sergileyen HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın, ‘bu şekilde devam ederse partisinden itileceği’ görüşünde: “Cezaevinden çıktığında bir panele bile sokmazlar. Hiçbir yerde konuşamaz.”

Saymaz’a Twitter’dan tepki gösteren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel’se HDP’lilerin ismini gizleyerek konuşmadığı ve bu iddiaları dile getiren kişinin HDP’li bir yönetici olamayacağı kanaatinde.

Demirtaş, Twitter’dan yayınladığı mesajlarla partisiyle arasında bir ‘ayrışma‘ olduğu iddiasını ‘zorlama bir çaba‘ olarak değerlendirmişti.

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Mersin’deki polisevine saldırının ardından Selahattin Demirtaş ve HDP’den kınama mesajları yayınlanmıştı. Bu mesajların ardından Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ca hedef alınırken; bir tepki de PKK’dan gelmişti. PKK, kınama mesajlarını hedef alan bir açıklama yayınlayarak, bunları ‘sindirilmişlik‘le suçlamıştı: “…Kürt halkını ve değerlerini korumak için kendisini feda eden fedaileri, hangi gerekçeyle olursa olsun düşman diliyle kınaması ancak sindirilmişlikle ifade edilebilir…”

Demirtaş’ın Mersin’deki saldırıyı kınaması ve PKK’dan gelen açıklama bir ayrışmanın olduğuna dair iddiayı alevlendirmiş; Demirtaş, Twitter’dan bu yöndeki ‘çabaların’ zorlama olduğunu kaydeden mesajlar paylaşmıştı:

“Biz demokratik siyasette ısrarcıyız’ söyleminden, HDP’den ve Kürt siyasetinden ‘ayrışma’ polemiği çıkarmak çok zorlama bir çabadır, tamamen anlamsızdır. Halkımız da tüm çevreler de şundan emin olsunlar ki, biz hep birlikte demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyüteceğiz. Halkımız ve dostlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, karşıtlarımız da başka kapıya baksınlar, onlara burdan ekmek çıkmaz. Mücadelemize zarar verecek hiçbir tartışmanın tarafı olmadan sadece HDP’yi ve kazanımlarımızı büyütmeye yoğunlaşalım.”

‘Cezaevinden çıktığında bir panele bile sokmazlar‘

Esi HDP liderinin mesajları tartışmayı sonlandırmadı.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, ismini vermediği bir HDP’linin, ‘Demirtaş’ın HDP’den ayrı ve bir adım önde görünmesinden rahatsızlık duyulduğunu’ savunduğunu yazdı.

Saymaz’a göre yönetici, Demirtaş’ın nisandan beri PKK’ya karşı açıkça tavır aldığını ve bu tutumunu cezaevine giden HDP’lilere de açıkladığını kaydetti ve “Çok cesur bir hamle. Ama büyük risk aldı” dedi.

HDP’li yönetici, Demirtaş’ın söylemlerini sürdürmesi halinde partisinden itileceği görüşünde: “Demirtaş, bu şekilde devam ederse parti dışına itilir. Cezaevinden çıktığında bir panele bile sokmazlar. Hiçbir yerde konuşamaz. Bugünkü ruh hali böyle.”

‘İsmini gizleyip konuşuyorsa HDP’li değildir’

Saymaz’ın bu yazısına Twitter’dan tepki gösteren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Temel, “HDP’de herkes, hele de yetkili olanlar açık kimliği ile konuşur, kendini gizleyerek konuşmaz… İsmini gizleyerek konuşuyorsa HDP’li değildir. Yetkili hiç değildir…” dedi.