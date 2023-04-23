Saygı Öztürk: YSK hem ittifak yok dedi hem de CHP ve İYİ Parti’yi millet ittifakı sırasına koydu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy pusulalarının basımına başlanmadan bir gün önce Millet İttifakı üyelerinin tek başlarına gireceği seçim çevrelerindeki oy pusulalarının şekli ile ilgili 16 seçim çevresini görüşmeden AKP, İYİ Parti ve CHP temsilcileri aynı gün karşılıklı başvuruda bulundu. YSK öncelikle ittifak protokolünün geçerli olduğuna karar verdi ve AKP’nin talebini reddetti.

YSK’da 12 yıldır CHP temsilcisi olarak görev yapan avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu’na, YSK kararının ne anlama geldiğini sordum. Şunları anlattı: “İttifak sözcüğünün sözlük anlamından yola çıkılarak YSK büyük bir yaratıcılık sergiledi! Dedi ki; ‘ittifak’ etimolojik olarak çoğul anlam içerir. İlla birden çok olmak gerekir. Oysa CHP ve İYİ Parti, 16 seçim çevresinde tekil yani tek başına seçime giriyor. Bu sözlüğe aykırı. Adeta, ‘YSK olarak ben bu 16 ilde ittifakı lağvediyorum’ dedi. Böylece Millet İttifakı’nın , 16 ilde CHP ve İYİ Parti’nin tek başına ‘ittifak’ ismini kullanmasını adeta yasakladı. Yani bu illerde ‘İttifak yok’ dedi. Ama oy pusulasında ittifak üyesi partileri, ‘ittifakın’ sırasına koydu.

Yani bu 16 ilde hem ittifak ‘Yok’ dedi, hem de ittifak üyesi CHP ve İYİ Partiyi Millet İttifakı sırasına koydu. Oysa, ben sadece Millet İttifakı adına Türkiye genelinde oy pusulası kurası çektim. CHP adına ise sadece Millet İttifakı kutucuğu içinde sıra kurası çektim. Dolayısıyla YSK’nın 16 ilde maç başladıktan sonra yok saydığı Millet İttifakı nasıl oluyor da hala bu illerde, benim ittifak adına çektiğim 18. sırada kuraya girmemiş olan CHP ve İYİ Parti ‘ye kendi yerini veriyor? Eğer oy pusulasındaki sıra muhafaza ediliyor ise bu sırada ancak ve ancak ‘ittifak’ yer alabilir. Ama YSK ‘İttifakı kaldırdım’ yerine ‘İttifak üyesini tek başına koydum’ dedi.

Saygı Öztürk’ün yazısı