Saygı Öztürk: Türkiye seçimle uğraşırken adalarımızda neler oldu?

Bakanlar propaganda gezilerindeyken, Muğla il sınırları içinde bulunan Keçi Adası’nı Yunanistan ilhak etti. Adada kutlamalar yapıldı.

İŞGAL edilen adalarımız ve kayalıklarımızla ilgili çalışmaları ve açıklamalarıyla da bilinen Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, 2004 yılından bu yana İzmir, Muğla, Aydın il sınırlarımız içinde bulunan 20 ada ve 2 kayalığı işgal eden Yunanistan’ın, şimdi de işgal edilen adalarımızdan Muğla-Keçi Adası’nı ilhak edip topraklarına kattığını açıkladı.

Kalimnos (Kelemez-Kilimli) Adası ve Keçi Adası Belediye Başkanı Ioannis Mastrokoukos, 6 Mart 2024’de, Keçi Adası’nda kaçak olarak faaliyet gösteren Yunan İlkokulu’nun öğrencileri ve Ada’ya yerleştirilen Yunan vatandaşları ile birlikte Keçi Adası’nın Yunanistan’a katılmasını kutladı.

Yunan İlkokulu’nun önünde yapılan törende sabah duası yapıldıktan sonra Yunan Milli Marşı söylendi ve Yunan bayrağı göndere çekildi. Bayrak direğinin altına Belediye Başkanı Mastrokoukos, öğrenciler ve izciler tarafından çelenk konuldu. Belediye Başkanı’nın konuşmasından sonra tören geçişi yapıldı ve öğrenciler geleneksel dans gösterisi yaptı.

Keçi Adası Belediye Heyeti, Yunan İlkokulu öğrencileri ile birlikte, 22 Mart 2024’de de, Keçi Adası’nın Yunanistan’a katılmasını bir kez daha kutladı. Yunan Başbakanı Miçotakis de 2 Haziran 2022’de, Keçi Adası’na gelerek İşgalci Yunan askerlerini denetlemişti.

Emekli Albay Ümit Yalım, güvenlikten sorumlu olan makamların yetkililerinin seçim meydanlarında dolaşmasından Yunanistan’ın yararlanıp adalarımızı ilhak ederek törenle topraklarına kattığını belirtti, “Erdoğan ve Hükümeti, Yunanistan’ın adalarımızı topraklarına katmasına seyirci kaldı ve Yunanistan’a nota vermedi” dedi.

Saygı Öztürk’ün yazısı