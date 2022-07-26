Saygı Öztürk: O iddianamede bakanın adı geçer mi?

Levent Göktaş’a, avukatı Hüseyin Ersöz de ulaşamadı. Göktaş’ın kızlarının isteği üzerine, babası adına sahte hesaplarla açıklama yapıldığını belirttiler. Göktaş’la Peker tanışıyor mu? Evet tanışıyor. Göktaş gibi kahraman bir komutanın adının böyle bir olayda geçmesi üzücü. Kendisiyle son konuştuğumda, “Benim bu olayla ilgim yok. Adım geçiyor ama ben büromdayım, kimsenin gelip beni aldığı yok” demişti. 20 yıllık sır cinayetle ilgili 6 kişi tutuklandı, bunların çoğunun ortak özelliği ülkemizin gözbebeği kuvvetlerinden Özel Kuvvet mensubu yani Bordo Bereli olmaları. Levent Göktaş aranıyor. Yaklaşık 1,5 ay içinde Savcı Zafer Ergün iddianamesini hazırlayacak. O iddianamede Bakan’ın adı geçer mi? Onu da iddianame çıkınca öğreneceğiz.

Saygı Öztürk’ün yazısı