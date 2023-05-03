Saygı Öztürk: O büyük şirket iflasın eşiğinde

Millet seçime yönelmişken, bürokrasi bunu fırsat bilip sessiz sedasız bazı uygulamalara girişiyor. Alabildiğine çok atama ve yer değiştirmeler oluyor. Bakıyorsunuz haksız bir biçimde hızlı yükselişler yaşanıyor. Bunun somut örneklerini Resmi Gazete’den, ya da bize ulaşan sağlam güvenilir insanlardan gelen belge ve bilgilerden anlıyoruz.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni incelerken Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) yine ilginç bir gelişmeyi öğrendim. SGK’nın Emek İnşaat A.Ş. isimli bir iştiraki yani şirketi var. 1958 yılında kurulan şirketin ana iştigal konusu da inşaattır. Bu güne kadar çok önemli projeleri yapan, hayata geçiren bu şirketle ilgili önemli gelişmeler var.

Dev oteller yapan, büyük projelere damga vuran Emek İnşaat A.Ş. son 5 yıldır hiç bir iş yapmıyor ve hazırdan yiyor. O büyük şirket iflasın eşiğine gelmiş. Sadece çalışma bakanlarının danışman ve yakınlarının yönetim kurulu üyesi maaşı aldığı bir yer olarak görülüyor.

Saygı Öztürk’ün yazısı