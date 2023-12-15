Saygı Öztürk: Milletvekilini gizli dinleme planı

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti’den ihraç edilmişti. Avukatı Serdip Dokumacı, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na önemli iddialar içeren suç duyurusunda bulundu. İddia konusu “Özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanılması, şantaja teşebbüs.” Suçladığı kişiler İYİ Parti’nin Sakarya eski ve yeni il başkanları ile bir genel merkez çalışanı. Konuyu, savcılığa verilen ve ekinde ses kaydı da bulunan suç duyurusundan aktarıyorum: “Milletvekili Ümit Dikbayır’ın danışmanlığını ve özel işlerini yürütmekte olan E.G. bir genel merkez çalışanının talimatıyla, eski ve yeni il başkanının kendisini 22 Ekim 2023’de görüşmeye çağırdı. O görüşmede, danışmana, ‘Ümit Dikbayır hakkında özel hayat ve iş ilişkilerine dair mahrem bilgi ve belgeler temin eder, sesli-görüntülü kayıtlar tutarsa’ karşılığında kendisine genel merkezde üst rütbeli bir göreve getirilme vaadinde bulunuldu. Bunun için kendisine dinleme ve takip cihazları dahi verileceği, genel merkez tarafından himaye altına alınacağı söylendi. Danışman E.G, kendisine yapılan teklife açıktan karşı çıkmak yerine sadece dinledi ve düşünmek için süre istedi. Durumu hemen Milletvekili Ümit Dikbayır’a bildirdi. Danışmanının beyan ettiği bu skandal niteliğindeki suçların gerçekliğini Sakarya ve Ankara’da yaptığı araştırmalar neticesinde ulaştığı bir takım tespitler ile anlamıştır.
SON HABERLER
HBO’nun en uzun soluklu komedisi 24 yılın ardından sona eriyor
HBO’nun Emmy ödüllü komedi dizisi ‘Curb Your Enthusiasm’ 24 yılın ardından 12’nci sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Botoks ‘zehirleyebilir’: Yoğun bakımda yatan hastalar var
Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Uluç, uzmanlar tarafından yapılmayan ve endikasyon dışı uygulanan botulinum toksini (botoks) kaynaklı ciddi zehirlenme vakalarına karşı uyardı. Zehirlenmenin ölüme kadar varan ağır sonuçları var.
Borsa güne nasıl başladı? – 15 Aralık 2023
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 7.821,97 puandan başladı.
Bu hafta ‘Hayat’ dahil yedi film vizyonda
Sinemalarda bu hafta, Zeki Demirkubuz’un son filmi ‘Hayat’ dahil yedi film vizyonda.
Denizli’de madende göçük: İki ölü, bir yaralı
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, bir madende meydana gelen göçükte iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.