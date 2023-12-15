Saygı Öztürk: Milletvekilini gizli dinleme planı

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti’den ihraç edilmişti. Avukatı Serdip Dokumacı, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na önemli iddialar içeren suç duyurusunda bulundu. İddia konusu “Özel hayatın gizliliğini ihlal, kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanılması, şantaja teşebbüs.” Suçladığı kişiler İYİ Parti’nin Sakarya eski ve yeni il başkanları ile bir genel merkez çalışanı. Konuyu, savcılığa verilen ve ekinde ses kaydı da bulunan suç duyurusundan aktarıyorum: “Milletvekili Ümit Dikbayır’ın danışmanlığını ve özel işlerini yürütmekte olan E.G. bir genel merkez çalışanının talimatıyla, eski ve yeni il başkanının kendisini 22 Ekim 2023’de görüşmeye çağırdı. O görüşmede, danışmana, ‘Ümit Dikbayır hakkında özel hayat ve iş ilişkilerine dair mahrem bilgi ve belgeler temin eder, sesli-görüntülü kayıtlar tutarsa’ karşılığında kendisine genel merkezde üst rütbeli bir göreve getirilme vaadinde bulunuldu. Bunun için kendisine dinleme ve takip cihazları dahi verileceği, genel merkez tarafından himaye altına alınacağı söylendi. Danışman E.G, kendisine yapılan teklife açıktan karşı çıkmak yerine sadece dinledi ve düşünmek için süre istedi. Durumu hemen Milletvekili Ümit Dikbayır’a bildirdi. Danışmanının beyan ettiği bu skandal niteliğindeki suçların gerçekliğini Sakarya ve Ankara’da yaptığı araştırmalar neticesinde ulaştığı bir takım tespitler ile anlamıştır.

Saygı Öztürk’ün yazısı