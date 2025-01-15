Saygı Öztürk: Menzil'de Şeyh Saki taraftarlarının, atılan temele tepki olarak işemeleri ilginç bir protestoydu

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Menzil’de kavgalar taşlarla, sopalarla yapılıyor. Bunun giderek büyüyeceğinden endişe ediliyor. O yüzden Menzil’de güvenliği sağlamak için jandarma ve polis özel harekat timleri gönderildi. Son kavgada Şeyh Saki ile Şeyh Fettah ve Şeyh Mübarek’in müritleri birbirine girdi. Şeyh Fettah’ın divan oluşturmak amacıyla aynı yerde dergah yaptırmak istemesi de son kavganın, gerilimin nedeni oldu. Şeyh Saki taraftarlarının, atılan temele tepki olarak işemeleri de ilginç bir protestoydu.

Menzil, hareketli. Özel Harekat Timleri olay çıkmaması için bekliyor. Menzil’de bu gelişmeler yaşanırken, Sivrihisar-Buhara köyünde bulunan Menzil’in diğer kolunun lideri Feyzeddin Erol ise gelişmeleri izliyor. Tarikatta yaşanan kavgayı durdurmak ve sorunu çözmek için bazı siyasilerde yoğun çaba içinde. Bakalım, ne olacak? Bekleyelim, görelim.

Saygı Öztürk’ün yazısı