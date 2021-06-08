Diken

Yaramazlara biraz batar!

Saygı Öztürk: Birilerinin bakana bunun suç olduğunu hatırlatması gerekiyor

İçişleri Bakanı, televizyonda gazetecilerin sorularını “Sözde cevaplandırırken”, Sedat Peker’in bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar verdiğini söyledi. Peki kim bu siyasetçi? “Biliyorum ama söylemem. C. Savcısına söyleyeceğim” diyor.

Kime verildiğini ve bunun bir suç olduğunu biliyorsanız, C. Savcılığı’na bildirmek için onca zaman niçin beklediniz ve hatta hâlâ bekliyorsunuz?


İçişleri Bakanı, görevi gereği öğrendiği bilgiyi açıklıyor ama siyasetçinin kim olduğunu herkesten gizliyor. Açıkçası birilerinin bakana bunun suç olduğunu hatırlatması gerekiyor. Aksi halde bu durum, “Suç ortaklığı” olarak nitelendirilir.

Saygı Öztürk’ün yazısı

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