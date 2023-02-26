Saygı Öztürk: AFAD askeri yok saydı

İllerde, İl Afet Müdahale Planı kapsamında Valilik İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (İAADKK) olarak geçiyor. İAADKK, valinin başkanlığında il afet ve acil durum müdürü, belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, garnizon komutanı, çalışma gruplarından sorumlu il yöneticileri, mülki idari amirliğince belirlenecek bir muhtar ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve ihtiyaç duyulan diğer il yöneticilerinden oluştuğu belirtiliyor. ‘İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’ içerisinde TSK, “Garnizon komutanı” olarak yer alıyor. Bunun anlamını Aydoğan şöyle açıklıyor:

“Türkiye Afet Müdahale Planı’nda TSK’nın üst yönetimi yer almıyor. Yani Ordu Komutanlıkları, Kuvvet Komutanlıkları, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ‘Türkiye Afet Müdahale Planı’nda Ana çözüm ortağı’ olarak yer almıyor. Sadece diğer bakanlıkları desteklemede ‘destek grubu’ olarak yer alıyor. Planda sanki TSK, Meteoroloji Genel Müdürlüğü seviyesinde yer alıyor. Bu nedenledir ki, 6 Şubat 2023 günü 11 ili etkileyen depremde hayati önemdeki ilk iki gün TSK’nin tam kapasitesi kullanılmıyor.”

Saygı Öztürk’ün yazısı