Saygı Öztürk: AA 2 bin 500 kişiyle veri toplayacak

Türkiye’de seçim sonuçlarını açıklayan merci Yüksek Seçim Kurulu’dur (YSK). Anadolu Ajansı, sandık başından topladığı kesinleşmemiş sonuçları müşterilerine servis ediyor. Televizyonlar gibi bu kez iki YouTuber da para verip seçim sonuçlarını izleyicilerine duyuracak. AA Genel Müdür Yardımcısı Yahya Bostan, seçim verisi toplama sistemini şöyle anlattı:

1. Kaynak AA çalışanları: Bu doğrultuda 31 Mart seçiminde tüm Anadolu Ajansı çalışanlarından ve serbest habercilerinden oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir ekip seçim sürecinde görev yapacak. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerdeki sandıkların önemli bir bölümünün verileri AA çalışanları tarafından toplanacak.

2. Kaynak araştırma şirketi çalışanları: AA, Türkiye genelindeki tüm sandıklardan seçim verilerini toplayabilmek için bir araştırma şirketi ile iş birliği yapacak. Araştırma şirketi çalışanları, AA çalışanlarının ulaşmadığı sandık sonuç verilerinin tümünü toplayarak AA sistemine yükleyecek.

Sandık sonuç verileri toplanırken AA yazılım ekibinin ürünü olan özel mobil uygulamayı ve yazılımı kullanacak. Seçim verisi toplama işleminde AA, Amazon’la ve Microsoft’la iş birliği yapacak. Sandık sonuç tutanaklarının fotoğraflarında yer alan veriler Amazon’un gelişmiş OCR (Optik Karakter Tanıma) teknolojisi ile otomatik olarak taranarak dijital ortama aktarılacaktır.

Microsoft Azure ile bu veri müşterilere ve kamuoyuna sağlıklı ve kesintisiz bir biçimde servis edilecek. AA’nın geliştirdiği yeni yazılımı, OCR ile daha uyumlu ve daha hızlı çalıştığı için veri servis etme süreci de hızlandı.”

Saygı Öztürk’ün yazısı