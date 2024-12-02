Savunma sanayi ihracatta rekor kırdı

Savunma ve havacılık sanayisi ürünleri ihracatta 11 ayda 5 milyar 761 milyon dolara (yaklaşık 200 milyar 3 milyon lira) yükselerek rekor kırdı.

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Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) açıklamasına göre kasımda savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,3’lük artışla 637,2 milyon dolara çıktı.

Sektörün ihracatı ocak-kasım döneminde de yüzde 19 artışla 5 milyar 761 milyon dolara ulaşarak 11 aylık dönem itibarıyla bir rekor kırdı.

Savunma sanayisinin son 12 aylık ihracatıysa yüzde 18,4’lük artışla 6 milyar 479 milyon dolar oldu.

SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün rekora ilişkin özetle şöyle konuştu:

* Geniş, nitelikli ve dinamik ekosistemimizle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerimizle ve her geçen gün büyüyen ihracat potansiyelimizle Türkiye’nin de artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya gösteriyoruz.

* Önümüzdeki dönemde başkanlığımız, hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ’erimizi kucaklayan, ihracat yapan şirket sayımızı artıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik çıpası haline getiren uluslararası faaliyetlere devam edecek.

* İhracatımızın artışında ve ülkemizin kalkınmasında doğrudan ve dolaylı olarak emekleri olan tüm savunma sanayisi şirketlerimizi ve çalışanlarını tebrik ediyor, bu başarılarımızın ülkemize önemli kazanımlar sağlamasını temenni ediyorum.

En büyük 100 savunma sanayi üreticisi arasında üç Türk şirket

Bloomberght‘nin haberine göre dünyada da en büyük 100 savunma sanayi üreticisi 2023’te silah satışlarını yüzde 4,2 artırarak 632 milyar dolara (yaklaşık 21 trilyon 941 milyar dolar) çıkardı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketinin 2023 satışlarına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre Türkiye’den de üç Türk şirket listeye girdi.

Listede ASELSAN 54, Baykar 69 ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) 78’inci sırada yer aldı.

Türk şirketlerinin toplam gelirleri 2022’ye göre yüzde 24 artarak 6 milyar dolara (yaklaşık 208 milyar 300 milyon lira) ulaştı.

Üç şirketin gelirleri şöyle: