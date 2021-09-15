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Yaramazlara biraz batar!

Savcılık izniyle girilen dairede bulunan 50 kedi hayvan hastanesine götürüldü

Bolu’da kötü koku şikayeti üzerine, bir daireye savcılık izniyle giren ekipler, 50 kediyi görünce şaşkınlık yaşadı.

Fotoğraflar: AA

Borazanlar Mahallesi’nde bir apartmanın üçüncü katında oturan Sevim Kuşçu’nun (64) evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları Bolu Belediyesi ve polis ekiplerine şikayette bulundu.


Hakkında daha önceden de şikayet bulunan Kuşçu’nun kapıyı açmaması üzerine eve giremeyen ekipler, savcılıktan izin aldı.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, içeride onlarca kediyle karşılaştı.

Dairedeki 50 kediyi hayvan hastanesine götürüldü. Evde temizlik çalışması başlatıldı.

Sağlık ekiplerince muayenesi yapılan kadın ise tedbir amaçlı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

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