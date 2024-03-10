2024’ün ilk iki ayında otomobil satışlarının yüzde 50.7’sini SUV’lar oluşturdu.

Otomotiv pazarında 2024’ün Ocak-Şubat döneminde 185 bin 691 otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Otomobil satışları 146 bin 318 adet, hafif ticari araç satışları ise 39 bin 373 oldu. En çok tercih edilen gövde tipi yüzde 50.7 pay ve 74 bin 143 adetle SUV otomobiller oldu. İkinci sırada yüzde 29.7 pay ve 43 bin 509 ile sedan, üçüncü sırada yüzde 17.8 pay ve 26 bin 51 satışla hatchback otomobiller yer aldı.

Son yıllarda kullanıcıların Türkiye’de SUV’ye yönelmesinde en büyük etki hiç şüphesiz trafik yoğunluğu. Kullanıcılar hem direksiyon başında hem de arka ve yan koltuktaki yolcuların daha rahat etmesi için bu tercihte bulunurken aynı zamanda bozuk yollarda da yine daha konforlu yolculuklar yapmak için SUV’ler öne çıkıyor.

Savaşkan İskefli’nin yazısı