Savaşın başlangıcından beri ilk: Moskova’ya geniş çaplı İHA saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova’ya insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

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Ukrayna yönetimini sorumlu tutan Rusya Başkanı Vladimir Putin, saldırıları ‘terör eylemi’ olarak niteledi. ABD’yse Rusya topraklarına saldırı düzenlenmesini desteklemediklerini vurguladı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Kiev tarafından Moskova’daki sivilleri hedef almak amacıyla sekiz İHA gönderildiğini belirten bakanlık, bunlardan beşinin düşürüldüğünü, üçününse sistemlerinin kilitlenerek güzergahlarının değiştirildiğini bildirdi.

Güvenlik güçlerine yakın bazı medya kuruluşlarındaysa en az 25 İHA’nın saldırıda kullanıldığı ifade edildi. Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin saldırılarda iki kişinin hafif yaralandığını duyurdu

İHA’ların Putin ve elitlerin konutlarının bulunduğu prestijli semtleri hedef alması dikkat çekti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir İHA’nın vuruluşu ve çıkan duman, kentin güney batısındaki gökdelenler ve prestijli Rublyovka semti üzerinde bir İHA’nın uçtuğu ve Moskova’nın dış semtlerinden Pantsir’de yerden havaya füze sisteminin yakındaki bir hedefe doğru ateşlendiği görülüyor.

Ukrayna cumhurbaşkanının danışmanı Mykhailo Podolyak Kiev’in saldırılarla ilgisi olmadığını belirtti, ancak “Bu olayları görmekten mutluyuz” ifadelerini kullandı.