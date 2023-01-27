Sasa’ya 500 milyon avroluk tahvil ihraç izni

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Sasa Polyester’in yurt dışında 500 milyon avro büyüklüğe kadar paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etmesine izin verdi.

Borsa İstanbul’da Sasa Polyester hisseleri için tedbir bulunuyor. Fotoğraf: AA

İzin dün akşam yayımlanan haftalık SPK bülteninde yer aldı.

Şirket, 13 Aralık’ta tamamı ‘nitelikli yatırımcılara satılmak üzere’ yurt dışında avro cinsinden beş yıl vadeli 500 milyon avro nominal değere kadar paya dönüştürülebilir tahvil ihraç edilmesi amacıyla SPK’ya başvuru yaptığını açıklamıştı.

Gündemdeki şirket Sasa Polyester

‘Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin hisse değeri sadece bir senede yedi katına kadar çıktı. Şirketin bu yükselişi ABD merkezli Bloomberg ajansına dahi haber oldu, analistlerin bunu açıklamakta zorlandığı belirtildi.

Şirket son dönemde iki sermaye piyasası aktörü arasında da anlaşmazlığa yol açmıştı.

Sasa, kasımda yabancıların en çok işlem yaptığı hisse konumundaydı.

Şirket son olarak Ekim 2021’de kararlaştırdığı hisse geri alım programını sonlandırdığını duyurmuştu. Şirkette aynı zamanda hissedar Erdemoğlu Holding’in 2,5 milyon nominal tutarlı hisse sattığı açıklanmıştı.