Şarkıcı Suavi'ye para cezası

Şarkıcı Suavi’ye Bodrum’daki ‘arsasında kesilen ağaçlar’la ilgili idari yaptırım cezası uygulandı.

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bodrum Orman İşletme Şefliği Koruma ekipleri bahse konu bölgede inceleme yaptı.

İlgili alanın inşaat faaliyeti için tamamen temizlendiği ve binaların kaba inşaat olarak devam ettiği, herhangi bir ağaç kökü ve gövdesinin alanda olmadığı ilgili tespit edildi.

İnşaatın ruhsat ekindeki ağaç rölevesinde işaretli olan 40 ağacın bulunduğu, bu ağaçların da bir zeytin, iki palmiye, 26 çam ve 11 pırnal meşesi olduğu görüldü.

AA’nın haberine göre ekipler 37 adet ve 8 bin 303 metre küpe tekabül eden ormanlarda yetişen türdeki ağaçlar için kesilirken veya yerinden taşınırken ilgili firmanın ilgili kanuna aykırı hareket ettiğini tespit etti.

Bu nedenle 4 bin 724 lira tutarında idari yaptırım uygulanmasına karar verdiği öğrenildi.

Suavi reddetmişti

Suavi’yse iddiaları yalanlamış ve ağaçların yerlerini değiştirmek için gerekli zirai tekniklerin kullanıldığını belirtmişti. Ayrıca ağaçları koruma altına aldığını ifade etmişti.

“Ben o araziyi 2000’de satın aldım. 24/25 yıllık mülkiyet. Tescilli, endemik tek ağaç da, imar da yoktu” diyerek, imar affı bekleyen rant gruplarının karalama kampanyası başlattığını iddia etti.



