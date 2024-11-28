Suavi'den 'inceleme' tepkisi: Kaçak ev lobisi saldırıya geçti

Şarkıcı Suavi, Bodrum’daki arsasında korunması gereken ağaçları kestiği iddiasıyla başlatılan incelemeye tepki gösterdi: “Kaçak ev lobisi saldırıya geçti.”

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Bodrum Belediyesi’nin onayladığı proje sonrası korunması gereken 40 ağacın kesildiğini belirledi.

İnceleme sonucunda ‘ağaç rölöve paftasında belirtilen 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın da korunması gerektiği halde korunmadığı, parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği, yalnızca bir zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı’ öne sürüldü.

Detaylı inceleme için Bodrum Belediyesi’ne ‘uyarı yazısı’ gönderildi.

‘Yalan söyleyen o foseptiğe düşsün mü?’

İddialara X‘ten yanıt veren Suavi 2000’de satın aldığını belirttiği arsada tescilli tek endemik ağacın bulunmadığını belirtti.

Konuyla ilgili haberlere tepki gösteren Suavi, sürecin yüzde 100 kaçak bir yapının yıkılmasıyla başladığını belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

* Bir haberde de utanmadan yazılmış; “Foseptik varmış ve dereye akıyormuş.” Evet var! Ama gidin yerinde bakın, hala orada. 20 yıl önce C40 perde betonla yaptırdığım yüzde 100 sızdırmasız foseptik. Her yıl üç beş kez vidanjöre ücretle çektirdiğimiz. Yalan söyleyen o foseptiğe düşsün mü?

https://twitter.com/Suavi_Suavi/status/1862073619175629191

* İşte bu yalan kampanyasını tetikleyen yüzde 100 kaçak, o üç katlı yapı ve belediyenin mahkeme kararıyla ilk yıkım uygulaması. İmar affı diye mantar gibi bittiniz her yerde ve sonra legal iş yapanlara kumpas kurmak öyle mi?

* Son olarak ben o araziyi 2000’de satın aldım, yeni değil. 24, 25 yıllık mülkiyet. Tescilli endemik tek ağaç da, imar da yoktu. İmar 2016-2017 gibi geçmiş, haberimiz de yoktu. İnşaat kararımızsa iki yıllık. Biz orada yaz, kış 15 yıl yaşadık. Kızım orda doğdu. Ağaçlar da bizim.

* Gönül (eşi) hatırlattı. Bu evler yüzde 50 kat karşılığı ortak yapılan evlerdir. Müteahhidi vardır. Biz yalnızca arsa sahibiyiz. Yani istisna bir durum yok. Süreç sonu oradaki yaşantımız devamlı olmasa da sürecektir. Dedim ya kızımın doğduğu yer orasıdır ve toprağıyla bağı kopmayacaktır.