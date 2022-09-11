Vadi İstanbul’da silahlı kavga: Beş yaralı

İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Vadi İstanbul adlı alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada beş kişi yaralandı.

Ayazağa’da bulunan alışveriş merkezinin kafe bölümünde oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada beş kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

AA’nın aktardığına göre olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.