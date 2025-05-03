Sarıyer'de yol çöktü: Yanındaki inşaat mühürlenecek

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde gece yol çöktü, Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı. Çalışmalar sürüyor, yolun yanındaki inşaat mühürlenecek.

Fotoğraflar: AA

Maslak’taki yol bir inşaat sahasının hemen yanında bulunuyordu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirdi.

İGDAŞ ekipleriyse çukurda küçük çaplı patlama meydana gelmesi üzerine tedbiren doğalgazı kesti.

İnşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu çökmüş

Caddenin iki şeritlik bölümünün ve yanındaki kaldırımın, inşaat alanına ait istinat duvarının yıkılması sonucu çöktüğü öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bölgede inceleme yaparak bilgi aldı.

İhbarın gece 03:00 sularında geldiği söyleyen Aslan, doğalgaz patlaması yaşanıp yaşanmadığı sorusunaysa şu yanıtı verdi: “Bu doğru değil. Şu an burada duvarın çökmesiyle bir kayma oldu. O kaymayla birlikte toprağın oluşturduğu basınçla beraber gerilme ve yükle oluşmuş bir şey.”

Aslan, çevredeki plaza ve yapılarla ilgili şu an için bir problemin olmadığını kaydetti.

İnşaat mühürlenecek

Aksu’ysa şunları söyledi: “İnşaat ruhsatın daha önce birkaç kez yenilendi. En son 2022’de bir şantiye şefi değişikliğiyle ruhsatı yenilenmiş. 2027’ye kadar geçerli ruhsatı olduğunu biliyoruz ancak uzun süredir bir çalışma olmadığını biliyoruz. Bu nedenle birazdan inşaatı mühürleyeceğiz.

‘Bu akşam su, gece yarısı doğalgaz ve elektrik verilecek’

Ayazağa, Maslak ve Pınar mahallelerinin büyük kısmında doğalgaz, su ve elektrik kesintisi sorunu yaşanıyor. Aksu bununla ilgiliyse şöyle konuştu: “Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu akşam üzeri su, gece yarısıysa doğal gaz ve elektriğin verilmesi planlanıyor.”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay’sa yolun bir hafta içinde açılacağını öngördüklerini söyledi.