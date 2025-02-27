Sarhoş turist Trevi Çeşmesi'nde suya girdi: Ömür boyu ziyaret yasağı

İtalya’nın başkenti Roma’da, ünlü Trevi Çeşmesi’ne (Aşk çeşmesi) izinsiz giren sarhoş bir turiste 500 avro (19 bin 75 lira) para cezası verildi ve ömür boyu bu tarihi yapıyı ziyaret etmesi yasaklandı.

Fotoğraf: AA

1762’de tamamlanan Trevi Çeşmesi, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Ancak suya girmek, çeşmenin tarihi yapısına zarar verebileceği için yasak.

TRT Haber‘in aktardığına göre Yeni Zelandalı üç turist, Trevi Çeşmesi’ne girmeye çalışırken polis tarafından durduruldu.

Fakat gruptan 30 yaşındaki bir adam, polislerden kaçarak çeşmeye atladı. Roma polisi kişinin sarhoş olduğunu açıkladı.

Roma yönetimi, geçen yıl çeşmeye aynı anda en fazla 400 ziyaretçinin alınmasını kararlaştırmıştı.

Yetkililer, bölgeye girişin ücretli olmasını da düşünüyor.

Suya giren, ayaklarını veya su şişelerini çeşmeye sokan pek çok kişiye her yıl para cezası veriliyor.