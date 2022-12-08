Saray’da ‘üç sandık’ hazırlığı

AKP ve MHP’nin önce Meclis’e orada kabul edilmezse referanduma götürmeyi amaçladığı anayasal düzenleme için siyaset kulisleri yeniden ısındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Saray’da düzenlediği toplantıyla önümüzdeki seçimlerde üç sandık kurulması yeniden gündeme geldi. Ocakta gündeme alınacak konu muhalefet partileri arasında polemiklere gebe.

Seçimlerde üç sandık kurulabilir. (Diken/AA)

AKP ve MHP başörtüsüne anayasal güvence getirilen ve ailenin yeniden tanımlandığı anayasa değişikliği teklifini, yine bir son dakika değişikliği olmazsa, cuma TBMM Başkanlığı’na sunacak.

Bu teklif başta başörtüsüne anayasal güvence sağlamak adına orta atılsa da devamında LGBTİ+’lara karşı ayrımcı maddeler de eklendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘aile yapısının belirlenmesi’ kısmının da eklenmesiyle bu değişikliğe destek vermeyeceğini duyurmuş, Erdoğan’a sert sözlerle çıkışmıştı.

TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişiklik teklifinin doğrudan kabulü için en az 400, referanduma götürülebilmesi içinse 360 oy çıkması gerekiyor. AKP ve MHP’nin toplam milletvekili sayısıysa 334. Yani teklifin doğrudan kabul edilmesi için 66, referanduma götürülmesi için de 26 milletvekili gerekiyor. Referanduma giderse önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve ‘anayasa yoklaması’ için olmak üzere üç farklı sandık kurulacak.

Erdoğan’ın hayali 400’ün üstü

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre Erdoğan teklifin 400’ün üstünde oyla kabul edilip referanduma götürülmemesini istiyor.

Habere göre Saray’da düzenlenen dün akşamki toplantıda teklifin Meclis’teki görüşülme süreci ve olası oylama sonuçlarına göre izlenecek strateji de ele alındı.

Toplantıda, anayasa değişikliğinin 360-400 arasında bir oyla kabul edilmesi halinde referandumun zorunlu olacağı ve seçmenin önüne ‘üç sandık’ konabileceği değerlendirildi. Ama ağırlıklı görüş, muhalefetin bu durumun cumhur ittifakına yarayacağını düşünerek, referandum sonucu doğuracak bir tutum almayacağı oldu.

Teklifin TBMM Başkanlığı’na sunulmasından sonra bir kez daha muhalefet turu yapılarak, destek aranması görüşü benimsendi.

Selvi’ye göre ocakta gündemde

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’yse bugünkü yazısında cuma Meclis’e sunulması beklenen teklifin ocakta gündeme alınması planlandığını anlattı: “2023’te iki sandıkta oy kullanacağız ama başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği referanduma giderse önümüze üçüncü sandık gelecek. Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi dün son kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında değerlendirildi. Teklifin cuma günü saat 14:30’da Meclis’e sunulmasına karar verildi. Bütçe takvimi nedeniyle anayasa değişikliğinin ocak ayında gündeme alınması bekleniyor.”

Muhalefeti karıştırdı

Söz konusu anayasa düzenlemesi teklifi görüşüldüğünde AKP, HDP’yi ziyaret etmiş, bu ziyaretin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akeşner, HDP’yi hedef alınca iki parti arasında polemik çıkmıştı.

HDP’liler, Akşener’in tutumunu eleştirerek, ‘millet ittifakı’nı ‘cumhur ittifakı‘yla bir tutan açıklamalar yapmıştı. Tartışmalar daha da büyümüş, ‘millet ittifakı’ ve HDP arasındaki çizgiyi keskinleştirmişti.

Devamında HDP kanadından ‘millet ittifakı’na daha mesafeli ifadeler kullanılmaya başlamıştı.