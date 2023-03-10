Saray’a 70 bin avroluk çok sayıda at alınmış

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi için Hollanda’dan her biri 70 bin avroya çok sayıda at satın alındığı bilgisine ulaştığını belirten CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, soru önergesi verdi.

Saray 70 bin avroluk çok sayıda at alınmış. (AA)

Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şunları kaydetti:

*Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Atlı Merasim Birliği’nin görevleri, resmi bayramlar ve devlet törenlerinde atlı tören kıtasını oluşturmak, binicilik müsabakalarında ülkeyi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsil etmek, Kara Kuvvetleri’nin at ve binicilikle ilgili kadrolarına personel yetiştirmek, ihtiyaç halinde teşkil edilecek süvari ve atlı birliklere çekirdek kadro oluşturmak olarak tanımlanmaktadır. Birlik bünyesinde 130 at bulunduğu belirtilmektedir.

*Cumhurbaşkanının yabancı devlet başkanlarını resmi törenle karşıladığı faaliyete katılan Atlı Tören Kıtası’ndaysa 41 at bulunduğu ifade edilmektedir.

*Tarafıma ulaşan bilgiye göre, cumhurbaşkanlığı bünyesine yakın bir geçmişte Hollanda’dan, her biri 70 bin avroya denk gelen 1 milyon 400 bin TL tutarında çok sayıda at alındığı ifade edilmektedir. Bu tutarın cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödendiği belirtilmektedir.

*Türkiye’nin çok büyük bir ekonomik kriz içinde bulunduğu, enflasyonun dizginlenemediği, işsizlik oranının düşürülmediği böylesi bir dönemde bu atların nasıl bir ihtiyaçtan alındığı bilinememektedir.

Özgür Özel, Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti: