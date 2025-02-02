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Şara'nın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistan'a

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ilk yurt dışı ziyareti Suudi Arabistan’a oldu.

Fotoğraf: AA

Suudi Arabistan televizyonu El-İhbariyye’nin haberine göre Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin de eşlik ettiği Şara, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a ulaştı.


Veliaht Prens Muhammed bin Selman bir araya gelen Şara, Suriye’de geçiş dönemi cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretinde.

Suriye’de 29 Ocak’ta yeni yönetimin lideri Şara’nın yanı sıra Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla ‘Zafer Konferansı’ düzenlenmişti.

Konferans sonrası geçiş dönemi cumhurbaşkanı ilan edilen Şara’nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştu.

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