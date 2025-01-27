Avrupa Komisyonu üyesi: Suriye yönetimi insan hakları için 'güven verici'

Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı Avrupa Komisyonu’nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetimi’nden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Suriye yönetiminin lideri Ahmed Şara’nın insan haklarına saygı için ‘güven verdiğini’ söyledi.

Hadja Lahbib ve Ahmed Şara. Fotoğraf: AA

Lahbib, Brüksel’deki AB ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısı öncesi Suriye’ye ziyaretini anımsatarak başkent Şam’da Şara’yla görüşmesi hakkında bilgi verdi.

Lahbib şöyle konuştu:

“Şara’yla iki saatten fazla süren çok uzun ve kapsamlı bir görüşme yaptım.

Kapsayıcılığı sağlama, insan haklarına, özellikle de kadın haklarına saygı konusunda güven vericiydi ancak önemli olanın eylemler olduğu konusunda çok nettim. Dolayısıyla sahada güçlü kararlar ve eylemler bekliyoruz.”

Şara’nın planladığı ulusal konferansın bu hususta önemli olduğunu söyleyen Lahbib konuşmasına şöyle devam etti:

* Herkesin hoş karşılandığı kapsayıcı bir Suriye inşa etmek fiili yetkililerin sorumluluğudur. Dolayısıyla görüşmenin samimi, açık ve içten olduğunu söylemeliyim.

* Siyasi bir seçim yapmalıyız: Suriye’nin geleceğinde aktif bir rol oynamak istiyor muyuz yoksa meydanı diğer aktörlere mi bırakmak istiyoruz?

Birçok Suriyelinin ülkesine geri dönmek istediğini ancak ‘istikrarsızlık ve karşılanmamış temel ihtiyaçlar’ nedeniyle koşulların kitlesel mülteci dönüşleri için uygun olmadığını belirten Lahbib, “Durum çok istikrarsız ve kırılgan. İhtiyaçlar çok fazla, yıkımlar çok büyük ve temel ihtiyaçlar şu an için karşılanamıyor” dedi.

AB’nin dışişleri bakanları, Birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında yılın ilk toplantısı için bir araya geldi.

Bakanların ulaşım ve enerji gibi Suriye’nin yeniden imarının önünü açacak sektörlere uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin koşullu olarak kaldırılmasında anlaşması bekleniyor.