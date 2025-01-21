AB Komisyonu üyesi, Suriyelilere statülerini kaybetmeden üç kez giriş-çıkış hakkı veren Türkiye'ye teşekkür etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetimi’nden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Suriyelilere sığınmacı statülerini kaybetmeden üç kez ülkelerine giriş-çıkış yaparak oradaki durumu değerlendirme hakkı tanıyan Türk yetkililere teşekkür etti.

Fotoğraflar: AA

SGDD-ASAM kapsamındaki projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alan Lahbib, çalışmalardan yararlanan sığınmacı ve göçmenlerle de bir araya geldi.

Dernek üyeleriyle kapalı görüşmenin ardından SGDD-ASAM, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ve tüm sivil toplum örgütlerine teşekkür eden Lahbib, “Türkiye, çok cömert bir ülke” dedi.

Lahbib, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin kapasitesinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek burada Suriye, Afganistan, Sudan ve farklı ülkelerden göçmenlerle tanıştığını söyledi.

Bu derneğin özellikle Ankara’da yaşayan çok sayıda sığınmacı ve göçmen için anlamlı olduğunu vurgulayan Lahbib, oradaki durumu gözlemlemek, yetkililerle görüşmek ve sahadaki durumu değerlendirmek için Suriye’yi de ziyaret ettiğini hatırlattı.

Lahbib, Suriye’de ülkelerine dönen mültecilerle görüştüğünü ve ülkelerinin geleceği için umut dolu olduklarını anlatarak, ülkenin geleceğinin bir parçası olmak istediklerini ancak çoğu insanın yakın gelecekteki gelişmeleri beklediğini belirtti.

Suriyelilere sığınmacı statülerini kaybetmeden üç kez ülkelerine giriş-çıkış yaparak oradaki durumu değerlendirme hakkı tanınması nedeniyle Türk yetkililere teşekkür eden komisyon üyesi, insanların Suriye’deki durumu kendilerinin görüp dönüp dönmeme kararını daha sağlıklı şekilde verebileceklerini söyledi.

BM Komisyonu üyesi şöyle konuştu:

“Şu anda durum istikrarsız. İnsani ihtiyaçlar çok büyük ve aynı zaman da yıkım da çok büyük. Savaşın 2011’de başladığını unutmamalıyız, 14 yıllık yıkım ve şiddet var. O nedenle yapılacak çok şey var.”