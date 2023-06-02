Saraçhane’deki kazılarda ‘Pan heykeli’ bulundu

Saraçhane Arkeoloji Parkı’nda yürütülen kazı çalışmasında, antik Yunan mitolojisinde çoban ve sürülerin tanrısı olarak bilinen Pan heykeli bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, Aziz Polieuktos Kilisesi’nin bulunduğu Saraçhane Arkeoloji Parkı’nda yapılan kazı çalışmaları sırasında 1700 yıllık olduğu düşünülen Pan heykelinin bulunduğunu duyurdu:

“Tarih fışkıran İstanbul’da bu sabah muhteşem bir arkeolojik buluntu daha açığa çıkardık. İstanbul’un göbeğinde Saraçhane’de Polieuktos kazımızda 1700 yıllık Pan heykelini toprağın altından çıkardık. Daha önce bulduğumuz heykelle beraber İstanbul’un kayıp Roma Sarayı bölümüne ulaştığımızı görüyoruz. İstanbul bir tarih ve turizm cennetidir. El birliğiyle hak ettiği dünya turizm odağı seviyesine çıkaracağız.”

Tarih fışkıran İstanbul’da bu sabah muhteşem bir arkeolojik buluntu daha açığa çıkardık.



İstanbul’un göbeğinde Saraçhane’de Polieuktos kazımızda 1700 yıllık Pan heykelini toprağın altından çıkardık.



Daha önce bulduğumuz heykelle beraber İstanbul’un kayıp Roma Sarayı bölümüne… https://t.co/2e4jbEMTFm pic.twitter.com/RRRydN7bU1 — Mahir Polat (@mhrpolat) June 1, 2023

İBB’den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:

“20 santimetre yüksekliğinde, 18 santimetre genişliğindeki heykelin sol kol ile gövde altı kısmının kırılmış durumda olduğu tespit edildi. Heykelin Roma dönemine tarihlendiği düşünülmekte olup gerekli uzman incelemesi sonrasında tarihleme yapılacaktır.”

‘Panik’ sözcüğüne ilham kaynağı

Pan’ın Yunan mitolojisinde kırın, satirlerin ve çobanların tanrısı olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu tanım, Pan’ı doğayla doğrudan ilişkili kıldığı için pastoral bir nitelik arz etse de Pan’ın bütün mitoslarda yarı keçi, yarı insan suretinde tasvir edilmesi onu korkutucu bir figür haline getirmiştir. Öyle ki Pan, kırlarda aniden insanların karşısına çıkıp görüntüsüyle insanları korkuttuğu için panik sözcüğüne de ilham kaynağı olmuştur. Pan, çoban tanrısı olduğu için ürkütücü görüntüsü ile zıtlık arz edecek şekilde kaynaklarda çoğunlukla kırlarda dolaşıp flüt çalan, sevimli bir figür olarak betimlenir. Ancak Pan birçok kaynakta çığlık atarak düşmanlarını kaçırma, panik ettirme yeteneğine sahip olarak tanımlanmıştır.”