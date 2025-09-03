Saraçhane eylemleri: 13 gence tahliye kararı; yedisinin tutukluluğu devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra Saraçhane’de düzenlenen mitingde tutuklanan 13 gencin ‘dağılmama’ suçlamasından tahliyesine karar verildi.
Fakat gençlerden yedisinin tutukluluğu ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten sürecek.
13’ü 100 gündür tutuklu 35 genç bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.
Mahkeme tutuklu 13 gencin ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlamasından tahliyesine karar verdi.
Fakat ANKA’nın haberine göre gençlerden yedisinin ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten devam edecek.