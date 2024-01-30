Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırı sonrası zanlıların kaçtığı araç bulundu

İstanbul Sarıyer’de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi’ndeki saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç bulundu.

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AA’nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Santa Maria Kilisesi’nde ayin sırasındaki silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T’nin olaydan sonra kaçtığı yabancı plakalı otomobilin bulunmasına ilişkin çalışan ekipler, saha ve güvenlik kamerası kayıtları incelemelerine devam etti.

Çalışmalar sonucunda ekipler, olayda kullanılan otomobili Beylikdüzü’nde terk edilmiş halde buldu.

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin otomobildeki incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

51 şüpheli gözaltına alınmıştı

Santa Maria Kilisesi’nde önceki gün silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı düzenleyen ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına ilişkin 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 23’ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.