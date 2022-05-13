Şant Manukyan: Stabil paralar regüle edilecek

Bütün bu olan biten kripto piyasalarını nasıl etkileyecek? Çok net görünen şey o ki stabil paralar regüle edilecek ve para piyası fonlarına benzer bir şekilde lisanslanacaklar. Piyasaya çıkan projelerin tıpkı hisse senedi arzlarında olduğu gibi bir kurulun denetiminden geçmesi sağlanacak ve ICO olarak tabir edilen bu arzların asgari bazı koşulları olacak.

Merkeziyetsiz finans olarak bilinen DeFi projelerinde de merkezi borsalarda uygulanan bazı kurallar devreye girecek. Ancak bekli de en önemlisi konuya olan güveni büyük ölçüde sarsılan yatırımcılar uzun bir süre için bu piyasadan uzak duracak. Pek çok projenin silindiğini ancak geriye gerçekten bazı farklar yaratabilen projelerin de kalarak yola devam ettiğini göreceğiz.

Şant Manukyan’ın yazısı