Şanlıurfa’da valilik gösteri ve etkinlikleri iki günlüğüne yasakladı

Şanlıurfa Valiliği kent genelinde tüm gösteri ve etkinlikleri iki gün süreyle yasakladı.

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Valiliğin yazılı açıklamasında şunlar dendi: “Oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem/etkinlikler (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile ilimizde eylem/etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri, bugünden itibaren yarın saat 23.59’a kadar iki gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır.”

Eskişehir’de 19 Mayıs’taki kutlamalar, resmi törenler, valilik ve kaymakamlıklarca düzenlenmesi uygun görülenlerle siyasi parti faaliyetleri hariç, açık alanlarda planlanan her türlü etkinlik 24 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.

12-13-14-15 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan festival de bu kapsama giriyordu. Karara festivale katılan sanatçılar dahil birçok kişi tepki göstermişti.