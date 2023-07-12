Şanlıurfa’da kuduz tedavisi gören kişi öldü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, yaklaşık bir ay önce köpeğinin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle tedaviye alınan kişi kurtarılamadı.

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AA’nın haberine göre ilçede, 12 Haziran Pazartesi günü köpeği tarafından ısırılan mimar Lütfü Seray, olayın ardından Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İlk müdahalesinin ardından Gaziantep’teki özel bir hastaneye kaldırılan Seray, yaklaşık bir ay süren tedavisine rağmen kurtarılamadı.

Uzmanlar dünya literatüründe şu ana kadar kuduz olup yaşayan 15 ila 17 arasında vaka bulunduğunu belirtiyor.

Bitlis’te geçen yıl kasım ayında iki çocuğa saldıran köpeğin kuduz olduğu belirlenmişti. Yapılan testlerde kanunda kuduz virüsüne rastlanan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin hayatını kaybetmişti.