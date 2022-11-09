Kuduza yakalanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bitlis’te sokak köpeklerinin ısırması sonucu kuduz teşhisi konulan 10 yaşındaki Mustafa Erçetin hayatını kaybetti.

Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılıp yoğun bakıma alınan Mustafa Erçetin ağrı kesici verilerek uyutuluyordu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden yapılan açıklamada, “Kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden önce hayatını kaybetti” dendi.

Aşıyla önlenebiliyor

Üniversiteye bağlı İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, “Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz” dedi.

Kuduz, insanlarda klinik belirtiler oluştuktan sonra ölümle sonuçlanan ancak aşıyla önlenebilen viral zoonotik (hayvanlardan bulaşan) bir hastalık.

Virüsü taşıyan bir hayvanın ısırması ya da tırmalaması yoluyla, yahut salyasının sıyrık ya da çatlak deriye, göz, ağız ve burna temas etmesiyle bulaşıyor.

Grafik: AA

Hastalık, ısırık yerinde ağrı, batma veya kaşıntı hissiyle kendini belli ediyor. Diğer belirtiler, kısmı felç, yutma güçlüğü, sudan korkma, bilinç kaybı, kaygı bozuklukları, anksiyete, hayal görme, saldırganlık.

Hastalıktan korunmak için yara veya ısırık bölgesinin bol su ve sabunla yıkanması, yıkama sonrasında alkol veya tentürdiyot gibi iyotlu antiseptik uygulanması öneriliyor. Göz, ağız, burnun virüse maruz kaldıysa bol suyla yıkanması, en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması ve aşı olunması gerekiyor.