Şanlıurfa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: Üç işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışmasında kayan toprağın altında kalan dört işçiden üçü hayatını kaybetti. Birinin tedavisi sürüyor.
Bahçelievler Mahallesi’ndeki kanalizasyon çalışması sırasında yığılan topraklar işçilerin üzerine göçmüştü.
Kurtarma ekipleri 1,5 saatlik çalışmanın ardından önce üç işçiyi kurtarmış, sonra bir işçiye daha ulaşılmıştı.
İlk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan işçilerden üçü kurtarılamadı, bir işçininse Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.